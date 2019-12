Rendi-Wagner: „Ich lasse niemanden allein“

Die SPÖ hat sich in die Krise manövriert, die Stimmung in der Partei ist am Tiefpunkt. 27 Mitarbeiter mussten beim AMS zur Kündigung angemeldet werden, vor wenigen Tagen sollte Pamela Rendi-Wagner gestürzt werden. Der Putsch wurde in letzter Minute abgesagt. Im „Krone“-Interview spricht die SPÖ-Chefin über die vergangenen Tage, aber auch über die Zukunft.