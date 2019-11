„Stirb, Zigeuner“ - so reagiert „Ibra“ auf Fan-Wut

Zuvor hatten Unbekannte die erst Anfang Oktober aufgestellte Ibrahimovic-Statue in Malmö angegriffen: Sie bewarfen die riesige Statue mit Rauchfackeln, auf den Boden sprühten sie „Cigani dö“ (bosnisch „Zigeuner“ und schwedisch „stirb“). An der Tür seines Hauses in Stockholm prangte das Wort „Judas“.