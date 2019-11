Casinos-Austria-Aktionär will Köpfe rollen sehen

Nofalls Hilferuf an „Bundeskanzler“ Kurz

Zusammen sollten Sazka und ÖBAG „die Reset-Taste drücken und gemeinsam die CASAG kontrollieren - und keine Deals im Hintergrund tolerieren“, so Chvatal. Sollte die ÖBAG der geforderten personellen Erneuerung nicht zustimmen, würde ihn das „schocken“. In diesem Fall hoffe er auf ein Machtwort des künftigen Regierungschefs: „Wir würden auf die neue Regierung warten und uns an die nächste Ebene wenden: an den Bundeskanzler. Denn wir haben Vertrauen in Herrn Kurz.“