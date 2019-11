Nach verpatztem Start: Hoffnung auf Abfahrer!

Einem Streik der Postler in Finnland hatte sich am Montag das Flughafen-Personal angeschlossen. Mit dem Ergebnis, dass in Helsinki alle Finn-Air-Flüge am Boden blieben – und ebenso alle Koffer. Österreichs Cheftrainer (im Bild) kam nach dem Levi-Rennen mit seinem Lufthansa-Flug zwar weg, aber in Kanada ohne warme Winter-Ausrüstung an.