Rote Krise: Geschäftsführerin tritt aus Protest ab

Kündigungen kurz vor Weihnachten

Ihr freiwilliger Rückzug bedeute zudem eine Gehaltseinsparung, so Brunner. Eine knappe Stunde später folgte dann die Erklärung des Hintergrunds ihres Postings: Die SPÖ gab in Person von Geschäftsführer Christian Deutsch bekannt, zur finanziellen Konsolidierung 27 ihrer 102 Mitarbeiter zur Kündigung beim AMS anzumelden. Damit wird kurz vor Weihnachten fast jeder vierte in der Löwelstraße Angestellte rausgeworfen.