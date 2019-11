ÖSV-Ernüchterung: „Nicht das, was wir können“

Feller als Zwölfter von Sölden und nun Hirschbühl haben in der noch jungen Saison die beiden besten Ergebnisse bei den Männern eingefahren. Die Slalomartisten waren nach Verletzungen nicht alle in Topform nach Finnland gereist, am Ende war die Ausbeute dennoch ernüchternd. „Wir müssen zugeben: Es waren viele besser als wir. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht“, so Feller.