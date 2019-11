Polizistin auf „Mahü“: „Maulkorb, weil sonst ...“

Die gesetzliche Maulkorbpflicht für Hunde, etwa bei größeren Menschenansammlungen, sorgt seit der Einführung in Wien - und mit vergleichbaren Verschärfungen auch in den anderen Bundesländern wie in Tirol sowie in Niederösterreich - für erregte Gemüter. Weil das Tierhaltegesetz bezüglich Geltungsbereich schwammig formuliert wurde, weiß derzeit wohl niemand so recht, was denn nun eine „größere Menschenansammlung“ sein soll.