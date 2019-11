Thiem verliert epische Final-Schlacht in London

Thiem schraubte sein Preisgeld allein in dieser Saison auf 7,13 Mio. US-Dollar brutto (6,46 Mio. Euro) und hat nun schon 21,43 Mio. Dollar in seiner Karriere nur an Preisgeld verdient. Schon mit dem Halbfinalsieg über Titelverteidiger Alexander Zverev (GER) hatte er sich Rang 4 per Jahresende gesichert. Ein Vorteil für die Australian Open im Jänner, womit er die Top 3 bis zum Halbfinale vermeiden kann.