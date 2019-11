KAC nach 8:3 gegen Caps erster Salzburg-Verfolger

Eishockey-Meister KAC hat am Freitag seinen „Vize“, die Vienna Capitals, dank eines starken Schlussdrittels mit 8:3 abgefertigt! Damit überholten die Klagenfurter die Wiener in der Tabelle der Erste Bank Liga und sind mit vier Punkten Rückstand und einem Spiel mehr erster Verfolger von Spitzenreiter Red Bull Salzburg. Linz drehte das Match in Innsbruck zum 4:3-Sieg, Dornbirn verlor in Znojmo 3:4.