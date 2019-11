Federer zieht mit Traumtennis ins Halbfinale ein

Mit einem sogar nach eigenen Worten „magischen“ Auftritt hat Roger Federer am Donnerstagabend überraschend klar den Schlager der Gruppe „Björn Borg“ bei den ATP Finals in London gewonnen. „Großartige Atmosphäre, großartiger Gegner hier in London in der O2. Ich habe den Abend sehr genossen, ich habe unglaublich gespielt. Es mir gelungen abzuliefern, es war magisch“, jubelte Federer nach einer nach den ersten beiden Gruppenspielen nicht für möglich gehaltenen Steigerung. Eine Steigerung, die von den 17.500 Fans mit frenetischem Applaus begleitet wurde und die zu einem sehr großen Anteil, keinesfalls neutral, einmal mehr hinter Federer standen.