Angeschlagener Thiem verliert letztes Gruppenspiel

Es war eine Niederlage ohne Konsequenzen in seinem letzten Match in Gruppe Björn Borg, er war schon als Halbfinalist und auch Gruppensieger festgestanden. Sieht man von jeweils zusätzlichen 200 Punkten und 215.000 Dollar ab. Thiem hielt sich an den Plan, sich im Hinblick auf das Semifinale zu schonen.