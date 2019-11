Peinlich! Adidas steckt Russen in Serbien-Trikots!

Wegen fehlerhafter neuer Trikots tritt die russische Fußball-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Belgien in ihren alten Shirts an. Statt der russischen Farbenfolge weiß-blau-rot an den Ärmeln fanden sich die Spieler der „Sbornaja“ kürzlich bei der Anprobe in neuen Trikots mit der serbischen Flagge in rot-blau-weiß wieder.