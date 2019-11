„Einen Ferrari würde sich Dominic nie kaufen“

„Krone“:Wolfgang, man hat den Eindruck, dass Dominic um diese Jahreszeit noch nie so gut war wie heuer - siehst du das auch so?

Wolfgang Thiem: Er selbst sagt immer wieder, dass er sich noch nie so gut gefühlt hat. Das ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass er etwas ausgerasteter ist als sonst, weil er im August wegen seiner Krankheit pausieren musste.