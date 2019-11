„Need for Speed Heat“: Besser als die letzten zwei

„Need for Speed“ war einmal eine der beliebtesten Rennspielserien, die letzten beiden Teile haben mit leeren Open Worlds und klischeetriefenden Storys allerdings nicht den Nerv der Spieler getroffen. Nach zwei Jahren Auszeit versucht man mit dem neuesten Serienableger „Need for Speed Heat“ nun einen Neustart und mixt nächtliche Straßenrennen mit offiziellen Events am Tag.