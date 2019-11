Rapid-Kandidat Bruckner: „Verkaufen uns NICHT!“

„Krone“: Dazu gehört auch ein modernes, zeitgemäßes Trainingszentrum. Die Liste Schmid lockt mit einer Zusage von Sponsor Michael Tojner über bis zu acht Millionen Euro - was halten Sie dagegen?

Bruckner: Ich kenne diese Zusage nicht, weiß nicht, was daran gebunden ist. Wir wollen auch die große Variante. Ich weiß, dass der Umbau in Etappen gut ist. Ohne sich zu überheben, sich in eine Abhängigkeit zu begeben. Wir verkaufen uns nicht, bleiben der Herr im Haus.