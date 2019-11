Neuer WADA-Chef: „Die Zukunft des Kampfes beginnt“

Wenn den großen Worten auch Taten folgen, brechen für Dopingbetrüger schwere Zeiten an! „Die Zukunft des Kampfes gegen Doping beginnt heute“, verkündete der designierte WADA-Präsident Witold Banka am Dienstag auf der Welt-Anti-Doping-Konferenz in Kattowitz selbstbewusst. Flankierend avisierte IOC-Präsident Thomas Bach, zehn Millionen Dollar für einen Aktionsplan bereitzustellen. Außerdem soll bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ein Gen-Test eingeführt werden.