Mord im Gemeindebau: „Jetzt kann es schnell gehen“

Samt Pistole in Polizeiwache spaziert

Das russischstämmige Model des Hobbyfotografen flüchtete daraufhin in Todesangst, der Schütze raste mit dem Auto davon. Um 5.10 Uhr kam der Verdächtige dann in die nahe Polizeiinspektion Krottenbachstraße. Er wurde in der Schleuse im Eingangsbereich der Inspektion eingesperrt, bis die WEGA anrückte und ihn abführte. „Er hatte die Pistole und Munition dabei“, so Polizeisprecher Paul Eidenberger.