NHL: Sieg für Grabner, Niederlage für Raffl

Sieg und Niederlage hat es am Samstag für die beiden aktuell in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL engagierten Österreicher gegeben. Michael Grabner freute sich mit seinen Arizona Coyotes über einen 3:0-Heimsieg gegen Colorado Avalanche. In 16:03 Minuten Eiszeit blieb der Villacher aber ohne Scorerpunkt.