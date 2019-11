Hirscher: „Habe mich vor diesem Tag gefürchtet“

„Wahnsinnige Tendenzen“

Bemerkt hat er als TV-Zuseher, „auch wenn der ORF sich sehr viel Mühe gibt, aber wir haben noch sehr viel Potenzial, das so rüberzubringen, wie es sich in echt anfühlt“. Es sei so schwer, die Steilheit des Hanges in Sölden zu vermitteln. In der Vergangenheit betrieb er Videostudium der Konkurrenz, aber auch als Fernseh-Konsument fiel ihm einiges auf: „Klar sieht man vieles, man sieht wahnsinnige Tendenzen, man sieht Materialverschiebungen, man sieht Entwicklungen. Spannend.“