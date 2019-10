Hit gegen Deutschland: Jetzt Tickets sichern!

Wer bereits ein Ticket für die Spiele bei der EURO in Graz oder Wien in Händen hält oder sich jetzt sein EM-Ticket sichert, kann sich das Spiel am 6. Jänner zu vergünstigten Konditionen ansehen. All jene, die ihr Ticket über Ö-Ticket gekauft haben, erhalten eine Mail mit dazugehörigem Link. Wer seine Karten über Wien-Ticket bezogen hat, erhält auf Anfrage per Mail an event@oehb.at den Promotioncode zugesandt. Als Nachweis bitte die Auftragsbestätigung oder Rechnung der EURO-Tickets gleich mitschicken.