„Leistungsschau light“ lockte 745.000 Besucher an

Die Schau fand in diesem Jahr unter dem Motto „Was wir heute noch können, was wir morgen nicht mehr können“ statt und sollte als abgespeckte Version auf die finanziellen Nöte des Heeres aufmerksam machen. Bei den Reden anlässlich des Nationalfeiertags am Samstag hat ein Thema dominiert: die marode finanzielle Lage des Bundesheers, aufgrund der dieses Jahr auch die Leistungsschau am Heldenplatz in abgespeckter Form stattfindet.