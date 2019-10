Nationalfeiertag: Tradition, doch auf Sparflamme

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben am Samstag im Haus der Geschichte begonnen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Mitglieder der Bundesregierung begutachteten dort in der Früh die berühmte Ostarrichi-Urkunde. Anschließend legte die Staats- und Regierungsspitze im Gedenken an die gefallenen Soldaten Kränze beim Äußeren Burgtor nieder. Die Leistungsschau des Bundesheers, ein Höhepunkt der Feierlichkeiten, findet in einer abgespeckten Form statt - nicht zuletzt, um auf die finanzielle Lage des Heeres hinzuweisen. Neues Highlight soll das „Österreich-Fest“ am Nachmittag werden, zu dem Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt.