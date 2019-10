Stankovic-Diagnose da! Foda braucht neuen Einser

Schlager oder Pervan?

Zuletzt waren neben Stankovic noch LASK-Keeper Alexander Schlager und Wolfsburg-Torwart Pavao Pervan im ÖFB-Aufgebot mit dabei. Einer der beiden wird wohl bei den abschließenden EM-Qualifikationspartien am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien und am 19. November in Riga gegen Lettland im Tor stehen und damit sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern.