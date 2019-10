Strache wütet - immer mehr Blaue fordern Rauswurf

Heinz-Christian Strache zeigt sich über den Parteiausschluss seiner Ehefrau Philippa äußerst empört - und macht seinem Unmut einmal mehr auf Facebook Luft. Dort wirft er der neuen Parteispitze Frauenfeindlichkeit vor. In seinen Worten klingt das dann so: „Denn die Wahrheit ist doch, dass die Herren an der neuen Parteispitze lieber eine junge Frau und Mutter diskreditieren, als sich ihre eigenen Schwächen einzugestehen.“ Die FPÖ weist die Vorwürfe zurück und betont, dass Philippa Strache „wegen parteischädigendem Verhalten“ ausgeschlossen wurde.