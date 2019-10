Wanderer in totaler Finsternis aus Wand gerettet

Weil umgeworfene Bäume den Weg versperrten, musste am Montag ein 70-jähriger Wanderer eine Tour im steirisch-oberösterreichischen Grenzgebiet abbrechen. Er kam beim Rückweg in unwegsames Gelände und musste völlig erschöpft die Bergrettung rufen. Diese rückte zu einem Einsatz in totaler Finsternis aus und befreite den Mann aus felsdurchsetztem, steilem Gelände.