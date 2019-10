Thomas Muster: „Die Stadthalle liegt Dominic“

Was sagen Sie zu dem Auftaktlos von Dominic Thiem in der Stadthalle?

Die Auslosung ist nicht einfach, aber Tsonga hat sie ja selbst gezogen. In Runde eins hätte es sicher leichtere Gegner gegeben, danach aber nicht. Tsonga ist zwar etwas über dem Zenit, aber kann trotzdem noch spielen. Und wenn man den Titel holen will, muss man sowieso jeden Gegner schlagen.