Gesuchter wollte Frau (22) im Keller vergewaltigen

Die Wiener Polizei sucht einen Mann, der Anfang Oktober über eine 22-Jährige im Keller eines Mehrparteienhauses in Simmering hergefallen ist. Der Gesuchte verfolgte sein Opfer von der U-Bahn-Station Enkplatz bis in die Kopalgasse. Als die Frau die Tür zum Wohnhaus öffnete, drängte er sich ins Stiegenhaus, zerrte sie in den Keller und versuchte sie dort zu vergewaltigen.