Kogler vor Sondierung: „Recycle nur meine Mappe“

Ein Team der Grünen um Werner Kogler ist am Freitagvormittag zu Sondierungsgesprächen mit Sebastian Kurz (ÖVP) zusammengetroffen. Aussagekräftiges kam vor Beginn des Treffens von beiden Seiten nicht. Man schaue nun, ob eine Koalition mit den Türkisen „überhaupt möglich und sinnvoll“ sei, und gehe mit den Wahlversprechen in die Sondierung. „Im Wahlkampf haben wir die grünen Brillen von 2013 recycelt, und jetzt recycle ich meine Mappe“, so Kogler, der aus seinen Worten keine Botschaft an Bald-wieder-Kanzler Kurz heraushören lassen wollte.