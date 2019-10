Türkis-Grün: Die Länder zeigen vor, was geht

Am Freitag treffen Grüne und NEOS auf die ÖVP, um über eine Regierung zu reden. Viel wurde zuletzt darüber gesprochen, was ÖVP und Grüne alles entzweit. Ein Blick in die Länder zeigt, was die Parteien - teils gemeinsam mit den NEOS - trotzdem auf die Beine stellen konnten.