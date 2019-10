Messer-Täter schon viermal im Visier der Polizei

Anzeigen wegen „Koran-Vorlesen“ und „Alkohol“

Zum ersten Mal erregte Jamal A. Aufsehen, als er „auffällig aus dem Koran vorlas“, so Pilsl. Allerdings habe es keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass es sich bei ihm um einen „Extremisten“ handle, vielmehr um einen strenggläubigen Muslim, so Pilsl. Der strenge Glaube dürfte in der Folge auch im April dieses Jahres zu dem zweiten polizeilich bekannten Vorfall geführt haben. So kam es laut den Angaben in einer Volkshochschule zu einer Rauferei mit einem weiteren Anwesenden, dabei soll es um das Trinken von Alkohol gegangen sein. Dabei habe der 33-Jährige selbst schwere Verletzungen davongetragen, sein Kontrahent sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden, so Pilsl. In der Folge sei es zu einer Anzeige gekommen, der Fall endete mit einer Diversion. Eine weitere Anzeige - diesmal wegen Sachbeschädigung - handelte sich der Afghane Mitte Juli nach seinem Ausraster bei der Führerscheinprüfung ein.