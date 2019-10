Rosberg sicher: Mercedes opferte Japan-Doppelsieg

Mercedes holte Lewis Hamilton, der 20 Runden vor Rennende in Führung lag, an die Box. Was laut Rosberg aber nicht notwendig war. „Wenn sie Lewis draußen gelassen hätten, weiß ich nicht, wie es gelaufen wäre. Ich denke, er hätte gewonnen“, so der Weltmeister von 2016 in seinem Vlog. „Ich denke nicht, dass Bottas ihn hätte überholen können. Denn Überholen ist auf dieser Strecke schwierig.“