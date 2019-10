Haaland vor Abflug? Spanier wissen von Real-Hammer

Verliert Meister Red Bull Salzburg seinen Superstürmer Erling Haaland schon diesen Winter? Laut der spanischen Zeitung „as“ soll nach Manchester United nun sogar Real Interesse am 1,94 Meter großen Bullen-Bomber haben. „Real Madrid ist an Erling Braut Haaland dran“, heißt es dort in fetten Lettern, „er wird derjenige sein, der in Zukunft die Tore in Europa macht“.