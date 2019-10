Austria Klagenfurt verteidigt die Spitze

Bereits neun Punkte von dort ist Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck entfernt. Die Tiroler schlitternten gegen Schlusslicht Kapfenberg in eine 1:2-(0:1)-Heimniederlage und gingen zum zweiten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Alexander Gründler (51.) war für die Truppe von Trainer Thomas Grumser nicht drinnen, David Sencar (27.) und Ivo Kralj (61.) schossen den ersten Saisonsieg für Kapfenberg heraus. Im fünften Spiel des Abends holte Amstetten beim FAC einen 2:0-(0:0)-Erfolg. Beide Treffer gingen auf das Konto von David Peham (50./Elfer, 90.). Der FAC erlitt die dritte Niederlage in Folge und rutschte hinter Amstetten (12.) auf Platz 14 zurück.