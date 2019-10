„Bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen“

„Ich bin stolz darauf, dass wir an der Anfield Road gegen Liverpool von 0:3 zurückgekommen waren. Zugleich bin ich auch enttäuscht, weil nach dem 3:3 mehr in diesem Spiel drin war“, sagte Szoboszlai vor dem Mikrofon des ungarischen Sportsenders „M4“. „Das größte Problem war, dass wir uns in den ersten zwanzig bis dreißig Minuten nicht so präsentierten, wie wir es hätten tun sollen, und auch nicht so, wie wir es vor dem Spiel besprochen hatten.“