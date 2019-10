Knalleffekt! Heinz Lindner hat einen neuen Job

Auf Lindner wartet damit also erneut der Kampf gegen den Abstieg, den er schon mit den Grasshoppers vergeblich führte. Bei den Schweizern war der Oberösterreicher im Frühjahr bester Mann. Da sich die Vereinssuche danach in die Länge zog, verzichtete ÖFB-Teamchef Franco Foda in den September-Spielen der EM-Quali auf den 29-Jährigen und setzte auf Salzburgs Cican Stankovic. Lindner war im Juni in den Partien gegen Slowenien und Nordmazedonien noch im Tor gestanden. „Er wird auch in Zukunft für unser Nationalteam eine wichtige Rolle spielen“, sagte Foda Ende August. Lindner solle sich aber erst einmal auf die Vereinssuche konzentrieren. Da diese vorerst erfolglos blieb, wurde der Schlussmann auch für die Oktober-Spiele nicht einberufen.