OeNB-Gouverneur attackiert nun die Gewerkschaft

Die Turbulenzen bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) halten weiter an. Zwar entschuldigte sich der neue Gouverneur Robert Holzmann am Dienstagabend bei der feierlichen Amtsübergabe von Ewald Nowotny an ihn „für die Wolken, die in den letzten Tagen über der OeNB gestanden sind“. Doch am Mittwoch übte er dann scharfe Kritik an der Gewerkschaft und warf ihr vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter hatte in einer Aussendung von einem „FPÖ-Komplott gegen die Mitarbeiter der Nationalbank“ geschrieben.