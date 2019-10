Nach dem Bombenanschlag wurde Amoklauf befürchtet

Mehrmals in Verfahren verwickelt

Der junge Mann gründete eine zweite Familie und wurde erneut Vater, doch Frieden fand er offenbar nicht. Mehrmals war er am Bezirksgericht St. Veit in Verfahren verwickelt, weswegen die Justiz mit der Persönlichkeit des mutmaßlichen Täters bereits vertraut ist. Unklar ist, ob der Mann noch weiteren Menschen aus seinem Umfeld schaden hatte wollen. Da in den Stunden zwischen dem Anschlag und seiner Festnahme ein Amoklauf mit weiteren Opfern nicht ausgeschlossen werden konnte, mussten mehrere Personen gewarnt werden.