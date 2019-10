Paketbombe explodiert: Kärntnerin schwer verletzt

Wahnsinnstat in Kärnten: Eine 29 Jahre alte Frau öffnete am Dienstagmorgen in ihrem Wohnhaus in Guttaring ein Paket - dieses explodierte. Das Opfer wurde schwer verletzt, sein Zustand ist kritisch. Für den Angriff soll der Ex-Ehemann der Frau verantwortlich sein. Ein Verdächtiger wurde nach einer Großfahndung festgenommen.