Ungleiches Paar: Kurz & Kogler auf großer Fahrt

5. Kogler kommt hingegen laut ORF-Wahlforschung bei den Hauptgründen der Grünwähler für ihren Parteientscheid nicht unter die „Top 5“. War er deshalb weniger wichtig? Nein! Ganz im Gegenteil: Das Letzte, was die Grünen gebraucht hätten, wäre ein fundamentalistischer Selbstdarsteller gewesen. Kogler war der perfekte Transporteur für das gewinnbringende Umwelt- und Klimathema. Zugleich war Kogler gerade in Umweltfragen so gemäßigt, dass er weder mit erhobenem Zeigefinger eine moralische Überheblichkeit der Grünen zeigte, noch alltagsfremd unrealistische Erwartungen des Typs pflegte, dass niemand mehr in ein Auto oder Flugzeug einsteigen dürfe. So erreicht man Wechselwähler. Nur deklarierte Grünfeinde waren ihm egal, denn diese wählen sowieso sicher eine andere Partei. Nicht einmal der Fall Chorherr mit fragwürdigen Vereinsspenden konnte Kogler schaden, denn persönlich ist er als Kontrolleur und Korruptionsbekämpfer beim Hypo-Alpe-Adria-Bankenskandal unangreifbar.