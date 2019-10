Darum hat Foda Hinteregger Partynacht verziehen

Überraschungen sind bei der Kaderbekanntgabe am Dienstag erwartungsgemäß ausgeblieben: Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda setzt in den EM-Qualifikationsspielen gegen Israel (10. Oktober) und in Slowenien (13. Oktober) auf jene Akteure, die auch gegen Lettland (6:0) und in Polen (0:0) dabei waren. Dazu zählt der zuletzt für Peter Zulj nachnominierte Thomas Goiginger, der dem wieder fitten Anderlecht-Legionär vorgezogen wurde. Auch wieder dabei ist Martin Hinteregger, der mit seiner Partynacht vor dem wichtigen Spiel gegen Polen für viel Unruhe im Team gesorgt hat.