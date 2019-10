Horror-Foul! Football-Rambo ganze Saison gesperrt

Die verhängte Strafe ist die bisher längste für ein Vergehen auf dem Spielfeld. „Es gab keine mildernden Umstände bei dieser Aktion“, betonte NFL-Funktionär Jon Runyan in einer Mitteilung am Montag. Nach NFL-Informationen will Burfict die Entscheidung nach dem verbotenen sogenannten Helm-gegen-Helm-Treffer anfechten.