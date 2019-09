„Operation Aderlass“: 8 Jahre Sperre für Coach!

M. soll laut ÖADR-Angaben ab Ende Sommer 2014 Eigenblutabnahmen und Rückführungen an sich vornehmen lassen haben und in einem nicht mehr genau abgrenzbaren Zeitraum zwischen 2015 und 2018 eine nicht näher bezifferte Menge an TB1000 (= Thymosin Beta 4) erworben und an sich angewandt haben. „Für weitere, gesondert verfolgte Sportler besorgte und übergab der Beschuldigte, Emanuel M., ab dem Jahr 2015 jeweils eine größere Anzahl von Pens mit Wachstumshormonen und organisierte für diese Sportler im Zeitraum 2015 bis Ende 2018 in mehreren Fällen Blutabnahmen.“ M. wurde zusätzlich zum Ersatz der Kosten des Verfahrens verpflichtet, sämtliche nach dem 1. September 2014 erzielten Wettkampf-Ergebnisse wurden annulliert. Die Entscheidung der ÖADR ist rechtskräftig.