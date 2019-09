5:2! Wattens dreht die Austria durch den Schredder

Sturm zittert sich bei Austria Klagenfurt weiter

Erst in der Verlängerung zitterte sich indes Sturm Graz ins Cup-Achtelfinale - letztlich siegten die Steirer bei Zweitliga-Leader Austria Klagenfurt mit 4:2. Im Karawankenblick-Stadion mussten die Grazer aber hart arbeiten, lagen sie doch nach der frühen Führung durch einen Kopfball Thorsten Röchers (6.) im Finish sogar mit 1:2 in Rückstand. Petar Zubak (44.) und Oliver Markoutz (76./Elfer) hatten die Hausherren nicht unverdient in Führung gebracht, ehe Jakob Jantscher ebenfalls vom „Punkt“ seine Truppe in die Verlängerung schoss - auch weil Daniel Steinwender (91.) und Patrick Greil (93.) in der Nachspielzeit zwei Matchbälle für die Austria vergaben. Im letzten Akt hatten die Steirer den längeren Atem, Juan Dominguez (100.) und Ivan Ljubic (111.) sorgten für die Entscheidung zugunsten der Truppe von Trainer Nestor El Maestro.