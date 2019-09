Das Tor, das jetzt über alle Bildschirme flimmert

Der Treffer fiel bei einem U-21-Ligaspiel in Barranquilla, zwischen Santander und Norte de Santander. Anderson Diaz lässt sieben (!) Gegner stehen und dribbelt am Ende auch den Torhüter aus. Wahnsinn. Wie kaltblütig kann man sein? 35 Meter ist er gerannt. Was nur wenige wissen: Norte de Santander hat das Derby trotzdem verloren. 2:3 gegen den ewigen Rivalen. Und dann ist auch so ein Tor wahrscheinlich ein schwacher Trost.