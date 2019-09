Messi ist zum 6. Mal der Weltfußballer des Jahres!

In den vergangenen Monaten hatte Messi eine starke, wenn auch nicht alles überragende Saison gespielt. Mit den Katalanen hatte der 32-Jährige erneut und zum bereits zehnten Mal die spanische Meisterschaft gewonnen. In der Champions League war Barcelona jedoch im Halbfinale nach einem dramatischen Rückspiel (0:4) am späteren Titelträger Liverpool gescheitert.