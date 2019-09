Sieger Vettel: „So desaströs war es auch nicht!“

Wie sehr hat Sie die Kritik der vergangenen Wochen berührt?

Es ist nicht das erste Mal, dass ich in der Situation war. Es ist sehr schön, wenn man von so vielen Leuten unterstützt wird. Ich habe nicht an mir gezweifelt. Ich musste da nicht das erste Mal durch, und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Wenn es mal nicht klappt, ist es auch in Ordnung, wenn man mich kritisiert. Es ist Teil des Spiels. Ich bin schon eine lange Zeit dabei. Ich habe die höchsten Erwartungen an mich und bin unzufrieden, wenn ich nicht das Beste aus mir heraushole. Aber es war auch nicht so desaströs, wie einige Leute es beschrieben haben.