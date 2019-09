Geiselexperte ist Trumps neuer Sicherheitsberater

Der bisherige US-Beauftragte für Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln, Robert O‘Brien, wird neuer Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump gab am Mittwoch via Twitter die Ernennung O‘Briens bekannt. Er habe bereits „lange und hart“ mit O‘Brien zusammengearbeitet, dieser werde einen „großartigen Job“ leisten, so Trump.