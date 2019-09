Spanier holen WM-Titel mit Gala gegen Argentinien!

Zunächst wachten die Südamerikaner auf, Spanien bewies aber erneut eine Extraklasse in der Verteidigung, nur 66,9 Punkte hatten die Iberer ihren WM-Gegnern im Schnitt zuvor erlaubt. Barcelonas Pierre Oriola fand als Erster bei dieser WM eine defensive Antwort auf Scola. Argentiniens Anführer blieb die komplette erste Halbzeit ohne eigenen Punkt, auch der geniale Aufbauspieler Facundo Campazzo suchte vergeblich seine gewohnte Magie - 14:23 betrug der Rückstand nach dem Auftaktviertel. Bis auf 17 Punkte zog der Favorit in der Spielhälfte davon. „Spaniens große Erfahrung macht hier den großen Unterschied“, kommentierte Ex-NBA-Star Bryant, der in Asien hohe Popularität genießt. Auch die zweite Hälfte startete Spanien mit einem 12:2-Lauf, im Schlussabschnitt kam Argentinien auf zwölf Punkte Rückstand heran, konnte das Finale aber nicht mehr spannend machen. Zuvor hatte sich Frankreich mit einem 67:59 (21:30) gegen Australien Bronze gesichert.