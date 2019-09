Iran bestreitet Angriffe auf Saudi-Arabien

Der am Samstag erfolgte Drohnenangriff auf zwei große Ölraffinierien in Saudi-Arabien verschärft erneut die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Teheran hat am Sonntag vehement Vorwürfe von US-Außenminister Mike Pompeo zurückgewiesen, das Land sei an den Attacken beteiligt gewesen. Vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen aus dem Jemen hatten dafür am Samstag die Verantwortung übernommen.