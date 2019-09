Bereuen Sie Ihren Auftritt, Frau Stenzel?

Bereuen Sie Ihren Auftritt?

Nein, aber ich hätte natürlich rückblickend gesehen an keiner Veranstaltung irgendeiner extremen Gruppierung teilgenommen. Ich lasse mich jedenfalls von niemandem instrumentalisieren, schon gar nicht von Rechtsextremen. Ich lehne Rechtsextremismus aus tiefstem Herzen ab, nicht nur aufgrund meiner Herkunft - meine Mutter war Jüdin und mein Vater ein in Krakau geborener Altösterreicher. Was ich allerdings auch ablehne, sind Dialogverweigerung und Vorurteile gegenüber Menschen, die sich für etwas einsetzen. Bei diesem kleinen Fackelzug waren viele junge Menschen dabei, die jetzt verteufelt werden, nur weil sie Geschichtsbewusstsein und österreichische Kultur pflegen. Schließlich ist das ein wichtiger Gedenktag. Ich erinnere mich noch, wie wir das in der Volksschule gelernt haben. 1529: Erste Türkenbelagerung. 1683: Zweite Türkenbelagerung. Die berühmte Schlacht am Kahlenberg, ein historisches, identitätsstiftendes Ereignis. Es ist interessanterweise auch der Traditionstag des Militärkommandos Wien und es ist natürlich auch ein Traditionstag der polnischen Landstreitkräfte.